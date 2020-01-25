Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler

26 dakika önce

Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler Vatandaşlara çorba ikramı Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşlara çorba ikramı

Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremzedeler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'na sığındı.

Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler

Yakup Kılıç, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:59 Kaynak: AA
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