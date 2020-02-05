Elazığ'daki depremde göçük altında kalan Mücahit, Isparta'da ameliyat edildi - Son Dakika
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Elazığ'daki depremde göçük altında kalan Mücahit, Isparta'da ameliyat edildi

7 saat önce

ELAZIĞ'daki depremde ikinci kattan düştükten sonra üzerine bina yıkılan ve topuk kemiği parçalanan Mücahit İşler (24), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Elazığ'daki depremde göçük altında kalan Mücahit, Isparta'da ameliyat edildi, System.String[]

ELAZIĞ'daki depremde ikinci kattan düştükten sonra üzerine bina yıkılan ve topuk kemiği parçalanan Mücahit İşler (24), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi olan Ağrılı Mücahit İşler, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında oturduğu ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Bu sırada paniğe kapılan Mücahit İşler, dengesini kaybedip düştü. İşler'in üzerine de bina yıkıldı. Belden aşağısı göçük altında kalan İşler'in, yapılan ilk müdahale sonrasında topuk kemiğinde parçalanma olduğu tespit edildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvuran Mücahit İşler, burada ameliyat edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Atay başkanlığında yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Mücahit İşler, "Göçük altından kurtarıldıktan sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yaptığımız araştırmalarda SDÜ Hastanesi'nden Prof. Dr. Tolga Atay hocamıza ulaştık. Ameliyat olmak için Isparta'ya geldik. Allah devletimizden razı olsun, burada imkanlar çok iyi, geldiğimiz andan itibaren herkes yardımcı oldu. Tüm çalışanlara, hastane idaresine, özellikte Tolga hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatla ilgili kısa bilgi veren Prof. Dr. Tolga Atay da, "Kalkaneus kırıklarının tedavisi oldukça önem arz etmektedir. Bu tür kırıklar tedavi edilmediği takdirde iş gücü kaybına varan sağlık sorunları meydana getirir. Tüm ülkemizi yasa boğan Elazığ depreminde göçük altında kalan hastamızı, yaptığımız tetkikler sonrasında ameliyata aldık. Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrasında kısa sürede sağlığına kavuşarak memleketine geri dönecek" diye konuştu.


Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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