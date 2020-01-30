Elazığ'daki depremde hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremde hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Elazığ'daki depremde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Elazığ'daki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Elazığ'daki depremde hasarlı binaların yıkımı sürüyor, System.String[]

Elazığ'daki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı olarak belirlenen binalar, iş makineleri ile yıkılıyor.

Yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlar az hasarlı binalardaki ev ve iş yerlerinden eşyalarını taşıyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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