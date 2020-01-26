Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı.


Sivrice ilçesi merkezli depremde Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki bina çökmüştü. Yıkılan 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu'nu ziyarete gelen çocuklar ve anneleri hayatını kaybetmişti. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime ile onun çocukları Miraç Ali ve Rüya Aslan'ın cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere aynı mahallede bulunan Kışla Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları ise güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler defnedilmek üzere asri mezarlığa götürüldü. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı
Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:19:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]