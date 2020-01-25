Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü 'Azize' isimli kadın, enkaz altından... - Son Dakika

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından...

6 saat önce

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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