Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.
Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.
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