Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı - Son Dakika

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Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı
6 saat önce
Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Civelek'in sınıf arkadaşları 2. yarıyıla buruk başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Civelek'in sınıf arkadaşları 2. yarıyıla buruk başladı.
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