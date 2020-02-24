Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı - Son Dakika

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Civelek'in sınıf arkadaşları 2. yarıyıla buruk başladı.

Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Civelek'in sınıf arkadaşları 2. yarıyıla buruk başladı.

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Muhammed Salih'in sınıfında hüzünlü ders başı

Muhammed Salih, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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