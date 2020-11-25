Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı - Son Dakika

Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı

25.11.2020 15:30
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nı yapan kooperatifin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak' suçundan 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi.

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nı yapan kooperatifin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak' suçundan 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi. Kooperatif yönetimindeki sanıklar, ölen kooperatif başkanını ve birbirlerini suçladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Dilek Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan numuneler alınmasıyla 2 inşaat ve 1 makine mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti inceleme ve raporlama sürecine başladı. Rapora göre; Dilek Apartmanı'na ait onaylı betonarme projede, taşınmazın beton ve çelik sınıfının belirtilmediği, alınan beton numunelerinin basınç değerlerinin de olması gerekenin altında çıktığı belirlendi. Ayrıca binanın 1975'teki deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için mevcut deprem yönetmeliğindeki şartları da karşılamadığı anlaşıldı. Heyet, sonuç bölümünde aynı proje olarak inşa edilen blokların depremde göçmemesi nedeniyle teknik uygulama sorumlusunun ve kooperatif yönetiminin asli kusurlu olacağı kanaatinde bulundu. Tamamlanan soruşturmada apartmanı yapan kooperatifin yöneticileri ve teknik sorumlularının da aralarında bulunduğu 23 kişinin 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak' suçundan 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILARTespit edilen isimlerden kooperatif başkanı Raif Yılmaz'ın daha önce vefat ettiği anlaşıldı. Yine yönetimde olan oğlu B.Y.'nin 'şüpheli' olarak ifadesi alındı. Kooperatif yöneticileri ifadelerinde, kooperatife isimlerinin kendilerinden habersiz yazıldığını iddia ederek, birbirlerini suçladı. İddianameye göre 1987'de kurulan kooperatif 1994'te de inşaatı tamamladı. Raif Yılmaz'ın oğlu B.Y. ifadesinde, "Babam emekli olduktan sonra inşaat işleriyle uğraşmaya başlamıştı. Dilek Apartmanı'nı da yapan kooperatifin kurucusuydu. Benim kooperatif ile hiçbir alakam yok. Babam üye sayısı dolsun diye benim adımı yazdırmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'YAPILAN İŞLEMLER KAĞIT ÜSTÜNDE'Kooperatif yönetiminden S.B., kooperatife 1989'da üye olduğunu ve yönetime girdiğini ifade ederek, "Yönetim kurulundakilerin hiçbirini görmedim, tanımıyorum. Yapılan işlemler tamamen kağıt üstünde, usulen yapıldı. Yönetim kurulu üyesi olmam tamamen formalite. İşlerin takibini M.S. yapıyordu" diye konuştu.Yönetimde bulunan Y.Y. de kooperatifle bir alakası olmadığını ve kendisinden habersiz yönetime yazıldığını söyledi. Diğer yöneticiler de kendilerinden habersiz, hatır gönül yoluyla yönetime yazıldıklarını ve usul yerine gelsin diye işlemler yapıldığını belirterek, işlerin asıl takibini N.Y., K.A. ve M.S.'nin yaptığını söyledi. İnşaat mühendisi M.S. de ifadesinde 1988'de projeyi hazırlayarak inşaat ruhsatını aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Gerekli kontroller yapılarak inşaatın temelleri atıldı. Yapım süresi bitene kadar resmi olarak mühendis ben görünüyordum. Sadece 1 bloğun yapımında bulundum. Diğer bloklar ile alakam yok. Hazır beton bulunmadığından el yordamıyla inşaat işçilerinin karmasıyla beton elde ediliyordu. İnşaatın yapımında bir kusurum ve teknik bir hatam yok. Suçsuzum."


Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı

Kooperatif, Sivrice, İnşaat, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi 7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satışa sunuldu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor
F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor         
16:47
Son Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi         
16:20
Dolmuş sorduğu şahıs Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü         
16:11
Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı         
15:59
Denizli'de korkunç koronavirüs iddiası: Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu Denizli'de korkunç koronavirüs iddiası: Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu         
15:35
Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı         
15:16
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi         
13:20
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 17:00:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei