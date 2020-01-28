Elazığ'daki depremde yola düşen kayalar temizlendi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremde Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yoluna kaya parçaları düştü.

Kuşsarayı köyü muhtarı Mesut Atabey, yaptığı açıklamada, depremin ardından grup köy yoluna kaya parçalarının düştüğünü, ulaşımı olumsuz etkileyen taşların temzilenmesi için yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Atabey, "Çok sayıda köy ve mezranın ulaşımını sağlayan Kömürhan-Kuşarayı köyü arasındaki asfalt yola yüksek yerlerden kaya parçaların düşmesi sürücüler için tehlikeli oluşturmaktaydı. Karayollarına haber verdik sağ olsun ekipler yoldaki kaya parçalarını kaldırdı." ifadelerini kullandı.