Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır'da 3 bina yıkıldı - Son Dakika

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Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır'da 3 bina yıkıldı
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakamı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde 35 kişinin öldüğü bin 500'ü aşkın kişinin de yaralandığı deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını kent genelinde ise 16 binanın ağır, 4 binanın orta ve 232 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı. - DİYARBAKIR
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