Elazığ'daki depreme Aydın'dan 5 kişilik UMKE ekibi gönderildi - Son Dakika

Öte yandan, Tunceli 'de görev yapan Manisa ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Açıkgöz, "Aydın'dan 1 doktorun da bulunduğu 5 kişilik UMKE ekibi bölgeye hareket etti." dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin her yerinden deprem nedeniyle bölgeye gidildiğini söyledi.

Elazığ 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Aydın 'dan 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi