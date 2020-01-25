Elazığ'daki depreme Aydın'dan 5 kişilik UMKE ekibi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depreme Aydın'dan 5 kişilik UMKE ekibi gönderildi - Son Dakika

Elazığ'daki depreme Aydın'dan 5 kişilik UMKE ekibi gönderildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Aydın'dan 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi.

Elazığ'daki depreme Aydın'dan 5 kişilik UMKE ekibi gönderildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Aydın'dan 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden deprem nedeniyle bölgeye gidildiğini söyledi.

Açıkgöz, "Aydın'dan 1 doktorun da bulunduğu 5 kişilik UMKE ekibi bölgeye hareket etti." dedi.

Öte yandan, Tunceli'de görev yapan Manisa ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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