Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi

6 saat önce

Depremde yıkılan binaların havadan görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremde yıkılan binaların havadan görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi.

Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılport Samsunspor'dan deprem bölgesine destek
Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı Yukatel Denizlispor, maç bilet gelirini depremzedelere gönderecek Elazığ depreminden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 14:15:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]