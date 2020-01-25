Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi - Son Dakika
Elazığ'daki depremin enkazı havadan görüntülendi
6 saat önce
Depremde yıkılan binaların havadan görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Depremde yıkılan binaların havadan görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi.
Son Dakika Yılport Samsunspor'dan deprem bölgesine destek Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı Yukatel Denizlispor, maç bilet gelirini depremzedelere gönderecek Elazığ depreminden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı