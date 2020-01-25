Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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