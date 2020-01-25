Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı, System.String[]

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:59:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki depremle ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]