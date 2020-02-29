Elazığ'daki depremzede çocuklara atkı ve bere yardımı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzede çocuklara atkı ve bere yardımı

6 saat önce

Gölcük Ziyaretliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kadın Kolları üyeleri, Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara atkı ve bere gönderdi.

Elazığ'daki depremzede çocuklara atkı ve bere yardımı, System.String[]

Gölcük Ziyaretliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kadın Kolları üyeleri, Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara atkı ve bere gönderdi.

Kadın Kolları Başkanı Nazlıhan Torun, yaptığı açıklamada, dernek olarak ihtiyaç sahibi insanlara, yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Derneğin çalışmalarından bahseden Torun, şunları söyledi:

"Derneğimizin amacı doğrultusunda, bu hizmetleri veriyoruz. Bugünkü yardımlarımız, Elazığ Merkez Mehmet ve İfakat Gülaçtı İlkokulu öğrencilerine oldu. Biz yönetim olarak, orada yaşayan çocuklarımıza yardım eli uzatmak için çocuklar üşümesin kampanyası düzenledik. Kampanyamız, üyelerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Bere ve atkı hazır alınmış değil. Kadın üyelerimiz, göz nuruyla işledi. Kampanyamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Gölcük, Elazığ, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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