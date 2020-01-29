Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

6 saat önce

Elazığ'da, çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Elazığ'da, çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aracılığıyla gönderilen oyuncaklar, Kültür Park Çadırkent'e kurulan psikososyal destek çadırında çocuklara verildi.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada bire bir vatandaşlarla ilgilendiklerini söyledi.

Bu kapsamda çocuklara destek verdiklerini aktaran Bozkurt, "Elazığ Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek birimleri olarak, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık. Bütün vatandaşlarımızı dinleyip sorunların çözümü için gerekli çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Depremden etkilenen çocukları sosyal yaşama katmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çocukları bu anlamda rehabilite etmek, yaşadıkları travmanın etkisinden kurtarmak amacı ile psikososyal destek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Oyun alanlarında müzik etkinlikleri ile çocukların kaliteli vakit geçirmesini kısmen de olsa sağlayarak onları sosyal hayata hazırlamaya çalışırken, dağıttığımız bu oyuncaklar da katkı sağlayacak."

Bakan Selçuk'un, depremin ardından Elazığ'a gelip sahada çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatan Bozkurt, "Bakanımız alanı gezerken çocuklara oyuncak verilmesi konusunda talimat verdi, çocukları sevindirelim diye. Bunun üzerine oyuncaklar gönderildi. Bakanlığımızın gönderdiği oyuncakları çocuklarımıza dağıtıyoruz. "şeklinde konuştu.

Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:17 Kaynak: AA
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