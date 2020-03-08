Elazığ'daki depremzede kadınlara 8 Mart etkinliği - Son Dakika

Elazığ'daki depremzede kadınlara 8 Mart etkinliği

ELAZIĞ'da depremzede kadınlar için konteyner kentte kurulan özel çadırda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğukent Mahallesi'nde kurulan Konteyner kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çadır kuruldu. Çadırda kadınlara 8 0Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye dağıtılarak, psiko-sosyal desteği de sağlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, çadırı kurmalarından amacın kadınların günü kutlamanın yanı depremde etkilenenlere psiko-sosyal desteği sağlamak olduğunu söyledi. Küçükyurt, Doğukent mahallemizdeki konteyner kentte kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak bir araya geldik. Amacımız, gerek psiko-sosyal destek isteyen, gerek psikolojik olarak yıpranan insanlarımıza moral motivasyonunu sağlamaktır dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kalan yaşayan Suay Akyol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, Biz depremzedeler için yapılan etkinlik ve bize getirilen hediyeler içinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum diye konuştu.