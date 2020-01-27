Elazığ'daki depremzedeler için Alanya'dan 2 tır yola çıktı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzedeler için Alanya'dan 2 tır yola çıktı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından mağdur vatandaşlar için Alanya Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasında 3 gün boyunca toplanan yardım paketleri yapılan dua törenin ardından 2 tır ile Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.

Elazığ'daki depremzedeler için Alanya'dan 2 tır yola çıktı, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından mağdur vatandaşlar için Alanya Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasında 3 gün boyunca toplanan yardım paketleri yapılan dua törenin ardından 2 tır ile Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.


Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşların Elazığ'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar için topladığı yardımların bulunduğu 2 tır ilçeden dualarla uğurlandı. Alanya Belediye binası arkasındaki dua törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptırdığı duanın ardından konuşan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya'nın Türkiye'nin en hayırsever köşelerinden birisi olduğunu söyledi. Harputlu, "Bu felakette milletimizin yanında olmuştur. Ben herkese tekrar çok teşekkür ederim" dedi.


Tüm Alanya halkı seferber oldu


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Alanya halkına çok teşekkür ediyoruz. Bir nebze de yardımcı olabildiysek ne mutlu. Yine yardımlarımız devam edecek. Yine de katkı sağlamak isteyen gerek kamu kurum kuruluşları gerek siyasi partilerimiz, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Katkılarından dolayı tüm odalarımıza, kamyoncular kooperatifi başkanına bu araçları bize tahsis ettiği için teşekkür ederim. Şoförlerimize Allah kazasız belasız varmayı nasip etsin" diye konuştu.


Yücel'in konuşmasının ardından Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek yardım malzemelerinin bulunduğu 2 tır polis eskortu eşliğinde Alanya'dan yola çıktı. - ANTALYA

Elazığ, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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