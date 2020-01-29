Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu - Son Dakika

Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yardım toplamak amacıyla çadır kuruldu.

Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yardım toplamak amacıyla çadır kuruldu.

Burhaniye Belediyesinin önündeki meydana kurulan çadırda, kullanılmamış olmak şartıyla vatandaşların getirdiği malzemeler toplanıyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların cuma günü Elazığ'a gönderileceğini söyledi.

Deveciler, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Burhaniye Belediyesi olarak yardım elini uzatmamız lazım. Bilhassa özellikle Elazığ'a bir kampanya başlattık. Giyim eşyası ayrıca battaniye, ısınma için soba bağışı topluyoruz. Bilhassa giyim eşyalarının sıfır olmasını istiyoruz. Özellikle hali vakti yerinde vatandaşlarımızın el uzatması lazım. Kampanyamıza büyük destek var." ifadesini kullandı.

Başkan Deveciler, bağışlar arasında tekerlekli sandalyenin de bulunduğunu aktararak, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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