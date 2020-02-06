Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor - Son Dakika

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Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor
6 saat önce
Elazığ'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Elazığ'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde evsiz kalanlar için oluşturulacak konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor. Kilis'in Öncüpınar konaklama tesislerinde daha önce Suriyelilerin barındığı konteynerler sökülerek Elazığ'a gönderilmeye başlandı. Öncüpınar konaklama tesislerinin kapatılmasından sonra boşta kalan konteynerler sökülerek tırlar ile taşınıyor. - KİLİS
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