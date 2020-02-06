Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor - Son Dakika

Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor

6 saat önce

Elazığ'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.

Elazığ'daki depremzedeler için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor, System.String[]

Elazığ'da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderilmeye başlandı.


Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde evsiz kalanlar için oluşturulacak konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor. Kilis'in Öncüpınar konaklama tesislerinde daha önce Suriyelilerin barındığı konteynerler sökülerek Elazığ'a gönderilmeye başlandı. Öncüpınar konaklama tesislerinin kapatılmasından sonra boşta kalan konteynerler sökülerek tırlar ile taşınıyor. - KİLİS

Sivrice, Elazığ, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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