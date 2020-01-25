Elazığ'daki depremzedeler için "Komşumuz üşümesin" kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzedeler için "Komşumuz üşümesin" kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Bingöl'de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde olan deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

Elazığ'daki depremzedeler için

Bingöl'de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde olan deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

Bingöl Valiliği koordinasyonunda, Bingöl Belediyesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bingöl Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde "Komşumuz üşümesin" yardım kampanyası düzenlendi.

"Haydi Bingöl, gün birlik günü" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Yenişehir Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda konuşlanan tırda toplanan yardımlar, depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, depremzede komşularının yaralarını bir nebze olsun sarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kolak, şöyle konuştu:

"Bingöl Belediyesi olarak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımızın acil ihtiyaç duydukları battaniye, soba, giyim ve gıda malzemelerini topladık. Toplanan malzemeler tırla Elazığ Afet Acil ve Durum Müdürlüğüne teslim edilecek. Bir araç gönderdik, ikinci aracımızı da göndereceğiz. Ayrıca oradaki vatandaşlara sıcak çorba dağıtmak için hazırlık yaptık. Sabah Elazığ'da çadır kuracağız ve orada sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yaşanan afet nedeniyle Elazığ'daki kardeşlerimize Allah yardımcıları olsun, yaralananlara şifa, ölenlere de rahmet eylesin."

Deprem, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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