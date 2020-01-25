Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

10 dakika önce

Tokat Valiliği, Belediye ve AFAD koordinesinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım malzemeleri toplanıyor.

Tokat Valiliği, Belediye ve AFAD koordinesinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım malzemeleri toplanıyor.

Yapılan çağrının ardından iş insanları ve vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadıra konuluyor.

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremi ve acıları hissettiklerini belirterek, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yapılan kampanyaya sabah saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Gürbüz, "Bu şehrin adı darul nusret (yardım edenler şehri), bizim insanımız bu konuda çok duyarlı." dedi.

Gürbüz, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Çok ciddi malzeme getirerek destek oluyorlar. En kısa zamanda yardımları ulaştırmaya çalışacağız. AFAD koordinesinde yardımlar alınıyor. Bize gelen bilgi de en çok ihtiyaç duyulan malzemenin su ve battaniye olmak üzere maddi yardım. Yardımlar AFAD'ın kendi hesap numaraları üzerinde yapılıyor. Önceliğimiz toplanan yardımları deprem bölgesine hızlı şekilde ulaştırmak."

Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Elazığ, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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