Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı

6 saat önce

ÇANAKKALE Özel İdaresi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini taşıyan PTT kargoya ait yardım TIR'ı Malatya'nın Darende ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı, System.String[]

ÇANAKKALE Özel İdaresi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini taşıyan PTT kargoya ait yardım TIR'ı Malatya'nın Darende ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen depremzedeler için Çanakkale İl Özel İdaresi'nce toplanan insani yardım malzemelerinin taşındığı PTT kargoya ait TIR'ın motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Sürücü TIR'ı yol kenarına park edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.


Çanakkale, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:44 Kaynak: DHA
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