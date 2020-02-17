Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika
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Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Bartın'dan yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Bartın'dan yola çıktı.

Bartın Valiliği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda malzemelerini taşıyan tır, Valilik önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için seferber olduğunu söyledi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiğini belirten Akdaş, "Geçen haftalarda bir yardım tırı göndermiştik. 500 kolilik bir gıda yardımını da Valiliğimiz öncülüğünde gönderiyoruz. Burada ciddi bir çalışma yapıldı. Aslında o bölgenin gıdaya çok da ihtiyacı yok, devletimiz gereğini yapıyor ama bu yardım, birlik ve beraberliğimizin, o bölgede yaşanan elim vaka sonucunda oluşan o havanın bir ölçüde dağıtılması içindir. Biz millet ve ülke olarak onların yanındayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından tır, dualar eşliğinde Elazığ'a hareket etti.

Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

Bartın, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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