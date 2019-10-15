Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

37 dakika önce

Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına 10 itfaiye ekibi 70 personel ile müdahale ediyor.

Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına 10 itfaiye ekibi 70 personel ile müdahale ediyor. Dumanlar gökyüzünü kaplarken şehrinde her yerinden göründü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinin 7.kısımda bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile belde ve OSB'den 10 itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği bildirildi. Kentin tüm noktalarından görünen dumanlar, gökyüzünü siyaha bürüdü. Öte yandan aynı fabrikanın daha öncede yandığı öğrenildi

(İHA)

İtfaiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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