- Elazığ
'daki FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Adana
, Malatya
ve Antalya
'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında 1 imam, 1 öğretmen, 3 öğrenci ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri personelin bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı.