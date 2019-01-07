Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Fetö/pdy Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'daki Fetö/pdy Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

56 dakika önce

- Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheli tutuklandıELAZIĞ - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

- Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında 1 imam, 1 öğretmen, 3 öğrenci ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri personelin bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:41 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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