SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada - Son Dakika
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SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada

30.04.2022 18:29

SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kameradaAhmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı.

SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta bir taraftar yanında getirdiği sapanla, sahadaki futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bugün oynanan Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Elazığ Yolspor ile Aksaray Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maç oynanırken, bir taraftar, yanında getirdiği sapanla, futbolcu ve hakemlere taş fırlattı. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öte yandan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biterken, penaltılarda Aksaray Gençlikspor 3-0'lık skorla rakibini eledi. (DHA)

SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada
SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Elazığ'daki futbol maçında sahaya sapanla taş atan taraftar kamerada - Son Dakika


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