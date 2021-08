Elazığ'daki hain terör saldırısını yaşayanlar o günü unutmuyor - Son Dakika

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı hain saldırının hafızalardaki izleri silinmedi.

Elazığlılar, terör örgütü PKK'nın 18 Ağustos 2016'daki saldırısının yaşandığı alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehitler anısına millet bahçesi olarak halkın hizmetine açılmasından memnuniyet duyuyor.

Saldırıda evi büyük hasar gören Celal Yeşilta, AA muhabirine, 2016'da yaşadıkları terör saldırısının etkisinden hala kurtulamadıklarını söyledi.

Eski emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu alandan her geçtiklerinde hüzünlendiklerini aktaran Yeşilta, "O acı olayı hiç unutamıyoruz. PKK'nın gerçekleştirdiği o saldırıyı her gün lanetliyoruz. Patlayan yerden günlük geçiyorum. Her geçtiğimizde o olayı hatırlıyorum." dedi.

"Terörün kökünün kazındığı günü bayram olarak kutlayacağız"

Yıllardır hain saldırının acısını yaşadıklarını ifade eden Yeşilta, şöyle konuştu:

"O günleri unutmuyoruz ve çocuklarımıza da unutturmayacağız. Bu hain yapılanmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu hain olaylara kesinlikle prim vermeyeceğiz. Onları sevindirmeyeceğiz. Sağ olsun devletimiz sürekli arkamızda. Şu anda kökleri de kazındı. Sadece kırıntılar kaldı. Terörün kökünün kazındığı günü bayram olarak kutlayacağız. Çünkü yıllardır içimizde bir yara gibi her gün kanıyor. Bu kanamayı da devletimiz sağ olsun durduruyor. Devletimizin arkasındayız. Var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman için bunlara prim vermeyeceğiz."

Saldırıyı düzenleyenlerin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Yeşilta, "Geçen yıl devletimizden müjdeyi aldık. O hain elebaşları öldürüldü." dedi.

"O gün aklımıza her geldiğinde gözlerimiz doluyor"

Serap Bingöl ise 17 yıldır yaşadığı mahallenin saldırı anında deprem olmuş gibi sarsıldığını söyledi.

Derinden basınçlı bir ses geldiğini dile getiren Bingöl, "Emniyete bir şey olduğunu anladım. Dışarı çıktığımızda toz bulutu oluşmuştu. Göz gözü görmüyordu ve her yerden bağırma sesleri geliyordu. O esnada camlarımız üzerimize yıkıldı. Evimiz çok kötü oldu. O camlara basarak 'emniyeti kurtarın' diye bağırdık." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin kötü günlerde kenetlendiğini vurgulayan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

"O gün ben şahit oldum. Bizim insanımızda bir milli beraberlik var. Arabalar bir anda buraya destek için yığıldı. Burası mahşer yerine döndü. Ambulansın geçeceği yer kalmamıştı. İnsanlar gruplar halinde arabaları elleriyle kenara koyuyordu. Ambulanslara yol açıyorlardı. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın. Çok zordu. O gün aklımıza her geldiğinde gözlerimiz doluyor. Oranın yeri güzel bir bahçe oldu. Acımızı hafifletti. Terör yıktı, devletimiz yeniden yaptı. Çocuklarımız güvenle geziyor. Sürekli şehitlerimizi anıyoruz."

"Türk, Kürt, Laz ve Çerkez olarak kardeşçe yaşamak istiyoruz"

Selami Gökalp da iş yerinde çalıştığı sırada patlamayla ortalığın mahşer alanına döndüğünü anlattı.

"O gün çalıştığım benzin istasyonunda nöbet tutuyordum. Arkama bir baktım. Lanet olası o terörün yaptığı patlamayı gördüm. Allah PKK'yı kahretsin." diyen Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O kirli anıyı unutmak için o alanı millet bahçesi yaptı. O acı olay hafızalarımızdan silinsin diye. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. O kötü günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Türk, Kürt, Laz ve Çerkez olarak kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kimsenin propagandasıyla, terörüyle uğraşmak istemiyoruz. Saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Artık unutmaya çalışıyoruz. Çok kötü bir olaydı. Hatırlamak istemediğimiz bir gündü. O günleri bir daha yaşamak istemiyoruz."

"Saldırı esnasında sol omuzumda çıkık oldu"

Gökhan Uçar ise yaralı kurtulduğu saldırının aklından çıkmadığını aktardı.

Bu saldırının aklına kazındığını dile getiren Uçar, "Saldırıda çok etkilendik. Şimdi yıl dönümüne geldik. Devletimiz oraya millet bahçesi yaptı. Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir daha o günleri yaşamak istemiyoruz. Saldırı esnasında sol omuzumda çıkık oldu. Terör örgütü birliğimize kastetmek için saldırı yapıp emniyetimizi yıktı ama devletimiz binayı komple yıkıp güzel bir millet bahçesi yaptı bize. Devletimiz terörü yok etme aşamasında. Askerlerimizden de Allah razı olsun. Halk olarak devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Kapı çarpıldığında bile korkuyorum"

Saldırı gerçekleştiğinde 7 yaşında olduğunu söyleyen Enes Bingöl, "Evimizin camları kırıldı. Fırlayan cam kırıntıları gözümün önünden geçti. Herkes çığlık atıyordu. Aşağı indik. Göz gözü görmüyordu. Olaydan sonra bir kapı çarpıldığında bile korkuyorum. Sanki patlama olacakmış gibi hissediyordum. Patlayan yere millet bahçesi yapıldı. Arkadaşlarımızla parkta oyunlar oynuyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Top oynuyoruz. ve şehitlerimiz için dua okuyoruz." diye konuştu.

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da PKK'lı töreröstlerce bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası daha sonra yıkılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehitler anısına millet bahçesine dönüştürülüp halkın hizmetine açılmıştı.