Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü - Son Dakika

Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü

13.12.2020 09:18
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü, System.String[]

Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördüELAZIĞ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan ve bölgeye hizmet eden hayvan hastanesinde bu yıl 9 bin hayvan tedavi gördü.

Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan ve bölgeye hizmet eden hayvan hastanesinde bu yıl 9 bin hayvan tedavi gördü. Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Hastanemizde çeşitli kliniklerimiz dahiliye, cerrahi, doğum anabilim dalları, ultrason muayeneleri, görüntüleme ve tanı yöntemlerini kullanarak tanılarını koyup, gerekli tedavilerini yapılıyor" dedi. Fırat Üniversitesi bünyesinde 1970 yılında kurulan Veterinerlik Fakültesi'nde ilk olarak poliklinik şeklinde hizmet veren hayvan hastanesi, 1998 yılından beri hastane statüsünde hizmet vermeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet sunan ve gelişmiş laboratuvarı ve çeşitli cihazların yer aldığı havyan hastanesinde bu yıl 9 bin hayvan tedavi edildi. 'TOMOGRAFİ, RÖNTGEN, ENDOSKOPİ, ULTRASON CİHAZLARIMIZ VAR'Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, hastanede 21 öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisinin görev yaptığını söyledi. Hayvan hastanesinin bölgeye hitap ettiğini anlatan Prof. Dr. Han, "Çevre illerden hemen hemen her gün hastamız oluyor. Hastanemizde küçük hayvan kliniklerimiz, kanatlı ünitelerimiz, büyük hayvan ruminant ünitelerimiz bulunuyor. Her gün rutin olarak hocalarımız ve asistan arkadaşlarımızla buraya getirilen hastalarımız muayene edilip teşhisleri konuluyor. Triaj ünitemizde veteriner hekimimiz tarafından enfeksiyon hastalarının ayrımları yapılarak izolasyon ünitelerine gönderiliyor. Diğer hastalarımız kliniklere ve polikliniklere muayene edilip gönderiliyor. Tanı olarak biyokimya, kan analizleri ve dışkı muayeneleri yapılan gelişmiş bir laboratuvarımız var. Tomografi, röntgen, endoskopi, ultrason cihazlarımız var. Çeşitli kliniklerimiz, dahiliye, cerrahi, doğum anabilim dalları, ultrason muayeneleri, görüntüleme ve tanı yöntemlerini kullanarak tanılarını koyup, gerekli tedavilerini yapıyorlar. Yıllık olarak hasta sayımız 10-11 bini buluyor. Koronavirüs nedeniyle hasta sayımız bayağı düştü. Bu yıl 9 bin hastamız oldu" dedi. 'KEDİM HAYATA TUTUNDU'

10'uncu kattan düşen kedisini tedavi edilmesi için hayvan hastanesine getirdiğini söyleyen Hüseyin Demirdağ, "Elazığ'da acil olarak açık olan tek yer burasıydı. Hocalarımız sağ olsun çok yardımcı oldular. İlk müdahale yaptıktan sonra ameliyat oldu ve çok başarılı geçti. Bugün de dikişleri alındı. Şu an tamamen sağlıklı. Çok teşekkür ederiz, böyle bir hizmet birçok ilde maalesef yok. Kedim hayata tutundu" diye konuştu.


Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü
Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü

Veterinerlik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Mehmet Cengiz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da bölgeye hizmet veren hastanede 1 yılda 9 bin hayvan tedavi gördü - Son Dakika


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