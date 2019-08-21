Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Elazığ'daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

44 dakika önce

Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Dün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta, 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Yazıkonak, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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