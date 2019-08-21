Elazığ'daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmasında şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.