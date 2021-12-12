Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu - Son Dakika

Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu

Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu ELAZIĞ - Elazığ'da bir otomobil hatalı sollama yaparak seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride uçtu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil hatalı sollama yaparak seyir halindeki 17 UK 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi