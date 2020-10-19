Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

19.10.2020 22:53
Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Elazığ- Tunceli Pertek karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 yaralı araçlarda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kesici ve ayırıcı aletlerle müdahale edilen araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşe T. ve Fethi A., bugün Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Tunceli, Pertek, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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