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Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti

30 dakika önce

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, 3 Eylül'de Elazığ- Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre'ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada anneanne Özün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve 3 gündür Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 8 yaşındaki Resul Berkay Emre'de bugün hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Berkay Şahin, Yurtbaşı, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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