Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2) - Son Dakika

Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

Elazığ\'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
Son Güncelleme: 05.01.2021 14:59

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİElazığ'da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32), Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Eşrefoğlu'nun da katıldığı cenaze...

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32), Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Eşrefoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile Asri Mezarlık'ta, Hüseyin Yiğit ise (24) Maden ilçesinde gözyaşları ile defnedildi.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Kaynak: DHA

Hüseyin Yiğit, Asri Mezarlık, Cenaze, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
15:31 RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
15:26 BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
15:06 Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
14:38 Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile 2 şehir arasındaki seyahat süresi 10,5 saat kısalacak
14:35 Putin ''Yenilmez'' olarak tanıttığı nükleer füzesini, savaş konumuna getirdi
14:34 Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 16:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement