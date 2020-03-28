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Elazığ'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi
6 saat önce
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü yaptığı girişlerde, salgının yayılmasını engellemek ve taşıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla sağlık ekipleri de yer aldı.
Jandarma ekiplerinin temassız kimlik okuyucu ile kimlik kontrolü yaptığı girişlerde sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümü gerçekleştirdi.
Ekipler, ayrıca toplu taşıma araçlarınında seyahat izin belgelerini kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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