Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, meslek liselerindeki atölyelerde; günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu ile 3 bin maske üretilerek, koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor.

Elazığ'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüsle aktif mücadele yürütülüyor. Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan maske ve temizlik malzemelerinin üretimi için çalışmalar kapsamında, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyede günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu üretilirken, Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 3 bin maske üretimi yapılıyor.

Dezenfektan ve maske üretimi yapılan okulların atölyelerinde inceleme yapan Vali Yardımcısı Mehmet Güder , çalışmaların, Elazığ'ın gurur kaynağı olduğunu söyledi. Meslek liselerinde üretilen dezenfektan ve maskelerle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının karşılandığını aktaran Güder, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın koordinasyonunda üretim sürecini başlattık. Elazığ'ımızdaki kamu kurumlarımız veya ürün ihtiyacı duyan gerek tüzel gerek özel insanlarımız buradan bu ucuz ve hesaplı temizlik ürünlerini alabilirler" dedi.