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Elazığ'daki okullar temizlendi

1 saat önce

Elazığ Belediyesi okulları temizledi.

Elazığ'daki okullar temizlendi, System.String[]

Elazığ Belediyesi okulları temizledi.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yarın çalacak ilk ders zili öncesinde il merkezinde ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 212 okulda çevre temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim öğretim yılına başlamasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmayla, okul bahçeleri yıkanarak temizlendi. Çöp konteynerleri sterilize edilerek öğrenciler için hazır hale getirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Eğitime katkı noktasında her çalışmaya destek vereceklerini söyledi.

Okulların açılması ile öğrencilerin kullanabilecekleri her alanı temizlediklerini aktaran Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her açıdan daha iyi koşullarda eğitim almaları bizim için her çalışmanın üzerindedir ve çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yapılmış en kıymetli yatırımdır. Bu doğrultuda her zaman eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan çalışmayla yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul bahçe ve çevrelerinde titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi."

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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