Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

8 dakika önce

Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban, Ağın ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yaklaşık 700 dönümlük alanın yok olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Alparslan Orhan "Tek teselli can kaybının olmayışıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm birimleriyle gayret ediyorlar. İnşallah yakın saatler içerisinde yangın tamamıyla söndürülür" dedi.
Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
Keban, Elazığ, 3. Sayfa
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