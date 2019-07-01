Elazığ'daki orman yangını söndürüldü
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Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
'ın Keban
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban, Ağın
ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye
ekiplerinin ormanlık alanda soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ
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