Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Patlama ve Yangının Nedeni Klimalardan Kaynaklanmış

Elazığ'daki Patlama ve Yangının Nedeni Klimalardan Kaynaklanmış

43 dakika önce

Elazığ'dün akşam bir binanın alt katında yaşanan patlama ve yangının sebebinin doğalgaz olmadığı, depolanan klimalardan kaynaklandığı bildirildi.

Elazığ'daki Patlama ve Yangının Nedeni Klimalardan Kaynaklanmış, System.String[]
Elazığ'dün akşam bir binanın alt katında yaşanan patlama ve yangının sebebinin doğalgaz olmadığı, depolanan klimalardan kaynaklandığı bildirildi.

Olay, dün akşam merkeze bağlı İzzetpaşa mahallesi Çubuk Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında meydana gelmişti. Patlama seslerini duyan vatandaşlar panik oluşturmuş, sokağa çıkmıştı. 2 kişinin iftaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildiği olayda dumandan etkilenen 3 kişi ise hastanede tedavi altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme ve soğutma çalışmasının ardından olayın doğalgaz patlamasından olmadığı, bodrum katta depolanan klimalardan kaynaklandığı belirlendi.

Doğalgaz Dağıtım Şirketinin Müdürü Resul Korkmaz'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada," 30.01.2019 tarihinde, 18.53 saatlerinde İzzetpaşa Çubuk Sokak'ta meydana gelen ve basına doğalgaz patlaması olarak yansıyan olayın doğalgaz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen olay, binanın bodrum katında depolanan klimalardan kaynaklanmıştır. Şehrimizin ve abonelerimizin güvenliği için acil müdahale ekiplerimiz doğalgaz ile ilgili her konuda 7/24 görev başındadır"dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Çubuk, Elazığ, 3. Sayfa
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