Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki sahalar incelendi
Son Dakika Spor Haber

Elazığ'daki sahalar incelendi

1 saat önce

Elazığ'da 2019-2020 Futbol Sezonu öncesi kentteki sahalar incelendi.

Elazığ'daki sahalar incelendi, System.String[]
Elazığ'da 2019-2020 Futbol Sezonu öncesi kentteki sahalar incelendi.

2019-2020 Futbol Sezonu'nda oynanacak olan TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve İl amatörü müsabakalarına ev sahipliği yapacak sahalar incelendi. TFF Malatya Bölge Müdürlü Fahrettin Eserdi tarafından yapılan incelemelere Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç ile il tertip komitesi üyeleri ve Elazığ Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür katıldı.

Yapılan denetimler sonucunda Fırat Üniversitesi Sentetik Çim Saha'nın bitim aşamasında olduğu belirtilirken, eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanacağının taahhüt edildiği, Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'nın ise sezon başında hizmete gireceği bildirildi.

İncelemelerde bulunan Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, halen devam eden bir tesisinde yakında tamamlanacağını aktararak, eksik olan saha sorunlarının da bir nebze çözüleceğini kaydetti.

Fırat Üniversitesi Sentetik Sahası'nın kısa zamanda büyük bir çalışmayla tamamlanmak üzere olduğunu belirten İl Temsilcisi Kılınç'ta,profesyonel ve bölgesel amatör ligde Elazığ'ı temsil edecek takımlara başarı diledi. - ELAZIĞ
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Karius şoku!
Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Elazığ Valisi'nden adada 14 yıldır yalnız yaşayan Abay'a ziyaret Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki sahalar incelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]