Elazığ'daki Sahte Para Operasyonunda 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda kargoda ele geçirilen 67 bin 700 TL sahte para ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda kargoda ele geçirilen 67 bin 700 TL sahte para ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada durdurulan bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçtaki bir kargo paketinde 100 TL'lik banknotlar halinde 677 adet 67 bin 700 TL'lik sahte para ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren polis kargo teslimatını alacak ve sahte paraları piyasaya sürecek olan 2 şahsı belirleyerek operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüphelide gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından belirlenen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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