Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'daki silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ'a ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet mermi ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si serbest kaldı, 5'i adliyeye sevk edildi.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:41 Kaynak: İHA
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