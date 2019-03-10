Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Silahlı Bıçaklı Kavgaya 2 Tutuklama

Elazığ'daki Silahlı Bıçaklı Kavgaya 2 Tutuklama

1 saat önce

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'daki Silahlı Bıçaklı Kavgaya 2 Tutuklama, System.String[]
Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Mart Perşembe günü İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, biri ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ve taksi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayda hastanede tedavileri yapılan şüphelilerden E.Ç. ve E.G. polis tarafından gözaltına alındı.2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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