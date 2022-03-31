Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ö. ve S.Ö., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.