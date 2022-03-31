Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

31.03.2022 23:57
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ö. ve S.Ö., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Hürriyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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