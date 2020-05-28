Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dünkü kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında H.E. ve V.E. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralanmıştı. Yaralılardan Bilal Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.