Elazığ'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga
1 saat önce
Elazığ'da bir iş yerindeki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Elazığ
'da bir iş yerindeki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 3 gün önce kent merkezindeki bir iş yerinde meydana gelen kavgada E.Ç. ve E.G, H.T. ve E.G. yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ç. ve E.G. tamamlanan tedavileri sonrası gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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