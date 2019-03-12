Elazığ'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga
33 dakika önce
Elazığ'da yaklaşık 5 gün önce meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.
Elazığ
'da yaklaşık 5 gün önce meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kent merkezindeki bir iş yerinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen F.K'yi, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Kent merkezindeki bir iş yerinde 7 Mart'ta meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada E.Ç, E.G, H.T. ve E.G. yaralanmıştı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ç. ve E.G. tedavilerinin ardından tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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