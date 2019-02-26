Elazığ'daki Silahlı Yaralama
25 dakika önce
Elazığ'da 2 kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da 2 kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinin önünde 2 kişinin silahla vurularak yaralanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonda E.A ve S.K gözaltına alındı, olayda kullanılan tüfek ve tabanca bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A ve S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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