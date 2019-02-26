Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Silahlı Yaralama

Elazığ'daki Silahlı Yaralama

25 dakika önce

Elazığ'da 2 kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'daki Silahlı Yaralama, System.String[]
Elazığ'da 2 kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinin önünde 2 kişinin silahla vurularak yaralanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonda E.A ve S.K gözaltına alındı, olayda kullanılan tüfek ve tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A ve S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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