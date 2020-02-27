Elazığ'daki tarihi yapılar, 6.8'lik depremde zarar görmedi - Son Dakika
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Elazığ'daki tarihi yapılar, 6.8'lik depremde zarar görmedi

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi.

Elazığ'daki tarihi yapılar, 6.8'lik depremde zarar görmedi, System.String[]

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, tescilli tarihi yapılaroa ciddi bir etkilenme olmadığını söyledi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu belirtilen Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılan cami, Artuklu beylerinde Kara Arslan tarafından inşa edildi.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI

Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Minarede, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ulu Cami'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

'TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRMEDİ'

Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yapılan incelemelerde Harput'taki eserlerin zarar görmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Özellikle tescilli, tarihi yapılarımız bu depremden ciddi anlamda etkilenmiş değiller. Özellikle 3 bin yıllık kalemiz hala ayakta, eğri minaresiyle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami yine 9 asırlık bir cami olmasına rağmen hala ayakta. Bütün eserlerimizde çok önemli sıkıntı söz konusu olmamakla beraber bazı camilerimizde ufak tefek kılcal çatlamalar söz konusu. Tarihe ışık tutan bu önemli beldemizde yöremizde hasarın olmaması Elazığ adına bizi çok sevindirmiştir" dedi.


İtalya, Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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